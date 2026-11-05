6 ноября в центре и 4 микрорайонах Пензы отключат свет

На пятницу, 6 ноября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся центр города, район Окружной, Южная Поляна, Веселовка и СНТ «Заря».

С 8:30 до 12:00 без света останутся участки № 33, 55, 62а, 63, 65а, 67, 68, 69, 98, 99, 100, 108, 108а, 109, 110а, 112, 114, 115а, 116, 120, 122, 124, 128, 130, 132-134, 138-140, 150, 154, 155, 159, 168, 169, 181, 183, 194, 284, 1077 в СНТ «Заря» (Заря).

С 9:00 до 12:00:

- ул. Ватутина, 77-109 (нечетные), 112;

- ул. Вишневая, 63, 65, 67;

- 2-й Вишневый пр-д, 1, 3, 5;

- ул. Воронова, 26а;

- ул. Краснова, 115, 119;

- ул. Красные Кирпичики, 7, 9, 15-29 (нечетные);

- ул. Ново-Тамбовская, 20, 22-28 (четные), 29а-39 (нечетные), 39а;

- ул. Овражная, 3-31 (нечетные);

- 1-й Овражный пр-д, 2-20 (четные);

- 1-й Подгорный пр-д, 13-40, 41-49 (нечетные), 53; 2-й Подгорный пр-д, 1, 3-7, 10, 11, 16-

24 (четные), 28, 30, 34, 36.

С 10:00 до 17:00 приостановится электроснабжение домов на улицах Зеленодольской, Аксакова, Ижевской, Вологодской, Орловской, Ставропольской, в 1, 2 и 3-м Вологодских проездах, в 1-м Ставропольском проезде и в СТ «Здоровье-1» (без уточнений по номерам).

С 13:00 до 15:30:

- ул. Кирова, 57, 59;

- ул. Максима Горького, 17г;

- ул. Славы, 6а, 8а;

- ул. Урицкого, 62.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.