При назначении единого пособия учтут переводы на счета в банках

Российский Минтруд намерен внести изменения в правила назначения единого пособия на детей. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

На данный момент идет общественное обсуждение инициативы. Если ее одобрят, к стандартным критериям нуждаемости с 1 апреля 2027 года добавится оборот по банковским счетам.

В пособии могут отказать, когда объем поступлений более чем в 2 раза превышает общий годовой доход семьи (сюда включаются зарплата, пособия, премии, прибыль от бизнеса и т. д.).

Если, к примеру, он составил 300 000 рублей за 12 месяцев, а на карты за то же время пришло больше 600 000, господдержку не предоставят, даже при соответствии всех остальных параметров установленным требованиям.

При этом лимит официального заработка Минтруд повышает до 10 МРОТ в год (сейчас - 8). Объективными причинами для отсутствия трудового дохода остаются уход за ребенком до 3 лет, беременность, инвалидность или статус безработного.

В общий зачет не войдут переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты и подтвержденные документами доходы от продажи имущества.

Таким образом Минтруд предполагает закрыть лазейку для получения пособия семьями с серыми доходами, когда официальная зарплата мала, но через личные банковские карты проходят крупные суммы.

Требование о минимальном доходе в 10 МРОТ станет действовать с 1 января. Банковские обороты до 1 апреля будут отслеживать, но только для аналитики.