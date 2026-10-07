Перечислены территории в Пензе, где организуют уборку 10 октября

В каждом из четырех районов Пензы выбраны территории, где проведут субботник 10 октября, сообщили в городской администрации.

Сборы инициативных граждан намечены на 10:00.

В Октябрьском районе будут убирать сквер на Тернопольской, 7; территорию «Компрессормаша» на Аустрина, 63; у «Самолета» на Кронштадтской; около завода «Химмаш» на улице Германа Титова; парк «40 лет Победы» у стелы «Город трудовой доблести»; аллею на улице Докучаева.

В Первомайском районе субботники проведут в скверах «Чайка» на улице Терешковой, около дизельного завода, у дома № 116е на Калинина (за остановкой «Дачная»).

В Ленинском районе выбраны скверы «Три гвоздики» и Бессмертного полка на Карпинского; зеленые зоны в районе домов № 13, 15а, 19а, 27а на Карпинского; № 82, 84, 86, 88 на Московской; № 63, 65, 67, 69 на Володарского и № 1, 3 в Театральном проезде.

В Железнодорожном районе организуют уборку сквера на улице Егорова (около дома № 20), зеленых зон между домами № 7 и 19 на Антонова (сбор - между домами № 5 и 7), а также около школы № 66 (сбор - у дома № 14 на Медицинской).

«Приглашаем всех, кто любит родной город, принять участие в работах по благоустройству», - обратились к пензенцам в мэрии.

Общегородской субботник завершит месячник по благоустройству, стартовавший в областном центре, как и во всем регионе, 7 сентября.