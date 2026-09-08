В сквере на улице Кирова высадили сирень, калину и сосну

Общество

В сквере на улице Кирова высадили сирень, калину и сосну
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В Пензе в новом сквере на улице Кирова у памятника А. П. Баталину (возле здания областного правительства) высадили гортензию, а также сирень, калину и сосны. Вокруг территории создали живую изгородь из 120 кустов дерена белого.

В сквере на улице Кирова высадили сирень, калину и сосну

Работы проходили летом, во время благоустройства нового сквера. Сейчас преображение завершено.

«Отремонтировали подпорные стенки, облицевали их гранитной плиткой, замостили пешеходные дорожки. Кроме того, для дополнительного освещения смонтировали три парковых светильника. Установили скамейки и урны», - отчитался в соцсетях о проделанной работе глава Пензы Олег Денисов.

В сквере на улице Кирова высадили сирень, калину и сосну

Памятник Баталину появился в декабре 2025 года. В мае 2026-го сквер рядом с ним передали из собственности города в собственность региона.

В сквере на улице Кирова высадили сирень, калину и сосну

Благоустройство началось после оформления всех необходимых документов. На преображение территории направили 13 585 390 рублей.

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