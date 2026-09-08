Грибникам на заметку: следы медведя нашли еще в одном районе региона

В Минлесхозе Пензенской области еще раз предупредили грибников об опасности встреч с медведем.

Специалисты отметили, что в Сурском крае участились случаи обнаружения следов этого животного.

«За последнюю неделю их заметили в Кузнецком, Шемышейском и Лунинском районах», - сообщили в ведомстве во вторник, 8 сентября.

Жителям региона напомнили, что медведь - крупный и сильный хищник, опасный для человека. Нападение могут спровоцировать несколько факторов: болезнь, ранение, защита потомства, дефицит пропитания, охрана добычи.

«Не рискуйте своим здоровьем и не подходите близко к диким животным! Будьте внимательны и осторожны в лесу!» - обратились к грибникам в минлесхозе.

4 сентября сообщалось, что следы медведя заметили в Кузнецком и Лунинском районах.