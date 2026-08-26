С 1 сентября из Заречного снова пойдут автобусы до вузов в Пензе

С 1 сентября возобновятся рейсы автобусов по маршрутам № 102 (из Заречного до ПГУ) и № 104 (из Заречного до аграрного университета в Ахунах и обратно).

Транспорт до вузов будет ходить только по рабочим дням недели.

Автобус № 102 будет отправляться с остановки «132-й квартал» в 6:30, уточнили в АО «Автотранс».

До ПГАУ и обратно запланировано 3 рейса в день. Из Заречного (КПП № 5) - в 7:00, 12:45, 16:55; от университета - в 7:30, 13:20, 17:25.

Ранее глава Заречного Алексей Костин сообщил, что в городе думают о маршруте до ПензГТУ (бывший ВТУЗ). «Изучаем, сколько студентов там [учатся], но это не завтра будет, сразу скажу. Мы об этом думаем, стоит вопрос на повестке», - пояснил он.