В Кузнецке пришлось найти нового подрядчика для ремонта школы № 14

В Кузнецке пришлось расторгнуть договор с подрядчиком, занимавшимся ремонтом школы № 14 имени 354-й стрелковой дивизии на улице Кирова, 173, сообщил в соцсетях во вторник, 25 августа, глава города Виктор Агафонов.

Компания ненадлежащим образом исполняла свои обязательства.

Сейчас заключен новый контракт, специалисты уже приступили к работам. На объект завезли нужные материалы, закончили демонтаж старой кровли, ее покрытие активно заменяется на новое.

«Слежу за тем, чтобы работы шли в графике при соответствующем качестве», - отметил Агафонов.

Ранее сообщалось, что стоимость капремонта школы порядка 123 млн рублей. Предстоит обновить потолки, двери, окна, покрытие стен на всех этажах, ограждения лестничных маршей, а также вход в подвал. Кроме того, необходимо выполнить переустройство систем водоснабжения и водоотведения, освещения, отопления, вентиляции и сетей связи.

Работы проводят в несколько этапов. Их завершение планируется в сентябре 2027-го.