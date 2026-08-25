С 1 сентября в России заработает самозапрет на азартные игры

Общество

С 1 сентября в России заработает самозапрет на азартные игры
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С 1 сентября 2026 года россияне смогут добровольно отказаться от участия в азартных играх и получения соответствующей рекламы.

Чтобы отказаться от ставок, пари и игр в казино, необходимо подать заявления в Единый регулятор азартных игр. Это можно сделать через МФЦ, а также портал госуслуг. После этого данные гражданина появятся в реестре, доступ к которому предоставят только организаторам азартных игр или компаниям, принимающим платежи для ставок.

С данного момента букмекерским конторам и тотализаторам запретят принимать у человека ставки, а казино - допускать его к играм, также нельзя будет отправлять гражданину рекламу ставок и других азартных игр.

Запрет снимается через год, преждевременный отказ от ограничения невозможен.

Цель нововведения - помочь людям, страдающим игровой зависимостью, тем, кто замечает, что начинает тратить на ставки больше планируемого, и осознает последствия своих действий.

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