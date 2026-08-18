В центр Пензы задумали вернуть таганаиты

В Пензе вновь заговорили о возвращении композиции «Камни солнца и любви», которая ранее располагалась в сквере Славы. Вопрос затронули на совещании в администрации города в понедельник, 17 августа.

«Для горожан это знаковый объект. Считается, что таганаит приносит счастье. Многие молодожены приезжали прикоснуться к ним в день свадьбы, поэтому возвращение камней позволит возобновить добрую традицию», - отметил глава Пензы Олег Денисов.

Композицию хотят установить в районе драматического театра. Когда это случится, не указывается.

В феврале 2024-го сообщалось, что в планах разместить таганаиты между драмтеатром и зданием бывшего Мясного пассажа.

Таганаиты появились в Пензе в июле 2006 года. Идея установить их принадлежала губернатору Василию Бочкареву. Для привезенных с уральских рудников камней в сквере Славы сделали специальный постамент.

В 2019 году камни по неясным причинам треснули, на постаменте появились несколько осколков. Летом 2020-го, когда началась реконструкция сквера Славы, таганаиты убрали и отправили на хранение в МУП «Зеленое хозяйство».