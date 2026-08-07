В регионе за неделю от укусов клещей пострадали более 30 детей

В Пензенской области с 30 июня по 5 августа от укусов клещей пострадали 114 человек, в их числе 31 ребенок до 14 лет.

Такие данные обнародовало региональное управление Роспотребнадзора в четверг, 6-го числа.

Всего с начала сезона активности к медикам обратились 2 125 человек, укушенных клещами, из них 647 - дети.

На 5 августа на зараженность иксодовым клещевым боррелиозом проверили 1 198 членистоногих, снятых с людей, в 300 (25%) случаях результат оказался положительным.

Жителям региона рекомендуют принимать меры предосторожности при отдыхе и прогулках в зеленых зонах: надевать подходящую одежду, использовать репелленты, соблюдать правила безопасности.