Губернатор назвал восстановление мостов одной из приоритетных задач

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Вадинский, Земетчинский, Башмаковский районы и осмотрел социально значимые объекты, в том числе дороги.

«Активно ремонтируем в Вадинском, Земетчинском и Башмаковском районах дороги, которые образуют единый транспортный коридор, соединяющий федеральные трассы М-5 «Урал» и Р-208 Тамбов - Пенза», - пояснил глава региона в своем канале в МАХ.

В 2025 году было приведено в порядок более 31 км дорог регионального значения: опорная сеть Башмаковского района - 6,7 км; Вадинского - 10 км; Земетчинского - 5 км. В последнем сейчас ремонтируют еще 13 км. Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александр Гришаев пообещал, что участок доделают к концу августа.

Также за два года на дороге Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино обновили мосты через реки Нор-Ломовка, Вад, Выша и Ижмора. Теперь на этом направлении все искусственные сооружения приведены в нормативное состояние.

Мост через реку Ижмору был реконструирован по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». «Протяженность составила 37,18 м, ширина проезжей части - 6 м, ширина тротуаров - 1 м, ширина моста - 11,22 м. Для сравнения ширина старого моста - 9 м», - уточнили в областном минстрое.

«Восстановление мостов - одна из приоритетных задач. Обновленная дорога, на которой негодный мост, теряет всякий смысл», - подчеркнул Олег Мельниченко.

По словам губернатора, работать требовалось по двум направлениям - делать проектно-сметную документацию по мостовым сооружениям и готовить кадры. «Последние полтора десятка лет в нашем регионе фактически не готовили специалистов, связанных с мостостроением. Теперь их выпускают и колледж, и строительный университет, мы восполняем дефицит», - сообщил Олег Мельниченко.

Глава региона отметил, что развитие дорожной сети в Пензенской области будет продолжаться.