Военные следователи рассказали о плановых рейдах по городу и области

Общество

Военные следователи рассказали о плановых рейдах по городу и области
Печать
Max

Сотрудники военного следственного отдела СКР по Пензенскому гарнизону принимают участие в ежемесячных межведомственных рейдах, цель которых - найти среди бывших трудовых мигрантов, получивших гражданство России, тех, кто не встал на воинский учет.

Такие мероприятия проводятся в регионе с начала 2024 года. Военные следователи подчеркивают, что «рейды носят плановый характер».

Так, с 1 по 10 июня сотрудники ВСО СКР по Пензенскому гарнизону при участии регионального УМВД и при силовой поддержке ОМОН управления Росгвардии провели более 450 рейдов по местам массового пребывания мигрантов в рамках операции «Нелегал-2026».

В первую очередь проверяли общежития, рынки, стройплощадки, предприятия и увеселительные заведения. Кроме того, досматривали машины на трассах и отрабатывали пассажиропоток.

В итоге выявили более 200 нарушений и 4 преступления в сфере миграционного законодательства. 28 человек отправили в спецприемник для иностранных граждан для последующего выдворения за пределы страны.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мигрант следователь рейд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!