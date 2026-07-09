Военные следователи рассказали о плановых рейдах по городу и области

Сотрудники военного следственного отдела СКР по Пензенскому гарнизону принимают участие в ежемесячных межведомственных рейдах, цель которых - найти среди бывших трудовых мигрантов, получивших гражданство России, тех, кто не встал на воинский учет.

Такие мероприятия проводятся в регионе с начала 2024 года. Военные следователи подчеркивают, что «рейды носят плановый характер».

Так, с 1 по 10 июня сотрудники ВСО СКР по Пензенскому гарнизону при участии регионального УМВД и при силовой поддержке ОМОН управления Росгвардии провели более 450 рейдов по местам массового пребывания мигрантов в рамках операции «Нелегал-2026».

В первую очередь проверяли общежития, рынки, стройплощадки, предприятия и увеселительные заведения. Кроме того, досматривали машины на трассах и отрабатывали пассажиропоток.

В итоге выявили более 200 нарушений и 4 преступления в сфере миграционного законодательства. 28 человек отправили в спецприемник для иностранных граждан для последующего выдворения за пределы страны.