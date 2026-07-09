Названы адреса в Пензе, где планируют отключать свет 10 июля

В пятницу, 10 июля, в ряде микрорайонов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Цыганский Поселок, СНТ «Засека», улицы Энгельса и Подсобное Хозяйство.

С 8:30 до 10:00 приостановят подачу в дома на улице Энгельса (поблизости от МУП «Пензадормост»).

С 10:00 до 12:00 не будет снабжения в СНТ «Засека» на уч.: 1г, 3, 6г, 7а, 7г, 13г, 15г, 16г, 17г, 18г, 23г, 24г, 30г, 33г, 42, 47г, 50г, 52г, 53г, 55г, 56г, 61г, 66г, 82г, 85г, 86г, 90г, 91г, 93г, 95г, 99а-г, 100г, 101г-104г, 106г, 107г, 205, 207, 208, 209, 211, 213, 214, 216, 218, 220, 222, 226, 227, 230-232, 235, 239, 241, 242, 244, 245, 247, 249, 251, 254, 255, 256, 261, 262, 264, 269, 273, 276, 277, 284, 286, 288, 291, 294, 303, 2407, 2408.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Гончарова, 1-26, 28-41, 43-45, 47-54, 56, 58-61, 63, 65, 67, 69;

- пр-д Гончарова, 2, 3;

- ул. Придорожная, 4-14 (четные), 15, 16, 20, 22, 22а, 23-28, 30-51, 53, 55, 57, 58, 59, 60-90 (четные);

- Придорожный пр-д, 4-33, 35, 37, 39; 2-й Придорожный пр-д, 3-13, 15;

- ул. Ряжская, 1, 3-9, 20;

- ул. Щербакова, 2, 6-41, 41в, 43;

- пр-д Щербакова, 1, 3, 4, 9, 11, 13-49, 51, 53, 55.

С 13:00 до 15:30 ресурс не будут подавать на улицу Подсобное Хозяйство.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.