Микрорайон Шуист в Пензе на 2 недели останется без горячей воды

В четверг, 9 июля, с 11:00 начнутся гидравлические испытания на Шуисте в Пензе.

Горячей воды в микрорайоне не будет до 20:00 22-го числа.

Подачу приостановят в жилые дома по адресам:

- ул. Клары Цеткин, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 44, 48, 48а, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 63, 65, 67, 69;

- ул. Колхозная, 112, 118, 120;

- ул. Дружбы, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21;

- ул. Медицинская, 1, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 12, 14, 14а;

- ул. Чаадаева, 89, 91, 91а, 101, 101а, 107, 107а, 111, 113;

- ул. Чапаева, 71 ,73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123;

- ул. Долгорукова, 94, 96, 98, 100.

Под отключение попадают также социальные объекты:

- детский сад № 124 (ул. Клары Цеткин, 9а);

- детский сад № 101 (ул. Макаренко, 20, ул. Клары Цеткин, 33а);

- детский сад № 128 (ул. Медицинская, 4);

- детский сад № 124 (ул. Чаадаева, 87а);

- школа № 66 им. Стукалова (ул. Красносельская, 29, ул. Медицинская, 1а);

- областной клинический центр крови (ул. Клары Цеткин, 41а).