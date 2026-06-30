В Пензенской области начался набор в молодежный лагерь «Тарханы»

Для молодых людей 18-23 лет из категории сирот и оставшихся без попечения родителей этим летом будет работать лагерь труда и отдыха «Тарханы».

Программа смен нацелена на подготовку к самостоятельной жизни и социальную адаптацию:

- практикум «Управляй судьбой: Я в новой реальности» (мастер-классы и тренинги совместно с работниками службы занятости);

- профориентационный интенсив (с участием ведущих работодателей);

- практикум «Твои горизонты» (трудовые права, меры социальной поддержки, финансовая грамотность, юридические аспекты обыденной жизни).

Также предусмотрены мастер-класс «Сам себе блогер» (для развития творческих задатков), экскурсии и походы, логические игры и квесты, спортивные соревнования, фитнес, вечерние мероприятия и встречи с интересными людьми, волонтерские выезды.

Лагерь организован на базе Каменского техникума промышленных технологий и предпринимательства. Смены пройдут в селе Лермонтово (Березовая, 1). 1-я запланирована с 2 по 15 июля, 2-я - с 17 по 30 июля, 3-я - с 3 по 16 августа.

Задать интересующие вопросы и записаться в «Тарханы» можно по телефонам: 8(841-56) 5-23-38, 8(963) 110-01-47, уточнили в областном минобре.