В одну из самых красивых дат 2026 года расписались 179 пар

В одну из самых красивых дат года - 26.06.2026 - в Пензенской области расписались 179 пар. Об этом сообщили в региональном минтруде.

«Мы ежегодно фиксируем всплеск заявлений на регистрацию брака в так называемые красивые и зеркальные даты. Для многих пар это своего рода символ гармонии и единства, с которого хочется начать семейную жизнь.

И хотя счастье в браке, конечно, не зависит от даты, желание связать начало своего союза с чем‑то особенным вполне понятно и очень трогательно», - отметила первый замминистра труда, соцзащиты и демографии Юлия Петрова.

В первую в летнем свадебном сезоне красивую дату - 06.06.2026 - узами брака сочетались 139 пар.

Впереди у женихов и невест еще одна важная дата - 8 июля (среда), когда отмечается День семьи, любви и верности. В 2025-м в Пензенской области в такой день (это был вторник) расписаться решила 61 пара.