Пензенские врачи получили 228 000 руб. за раннее выявление рака

В Пензенской области за январь - май этого года общая сумма стимулирующих выплат врачам за раннее выявление рака составила 228,7 тыс. рублей.

Средства перечислили 17 медицинским учреждениям региона. Затем их распределили между сотрудниками.

Деньги получили специалисты, которые своевременно направили пациента к профильному врачу, назначили необходимые исследования или дополнительные обследования во время диспансеризации и профосмотров, пояснили в пензенском ТФОМС.

Специалисты подчеркнули важность выявления онкозаболеваний на ранней стадии: в таком случае лечение более эффективно, прогноз благоприятнее, а шансы на выздоровление велики.

Ранее сообщалось, что за 5 месяцев 2026 года в ходе диспансеризации пензенцев старше 18 лет медики выявили 306 случаев рака. В частности, у 63 женщин нашли рак молочной железы, у 59 человек - рак кожи, у 29 мужчин - рак предстательной железы.

В Пензенской области в 2025 году злокачественные опухоли унесли жизни 2 832 человек.