Ветеринар оценил эффективность ошейников и капель от глистов

Общество

Ветеринар оценил эффективность ошейников и капель от глистов
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Никакие ошейники и капли от глистов для домашних животных не работают. Такую оценку дал ветеринар Рамис Гиззатуллин. Эффективными могут быть только оральные антигельминтики.

«У кошек и собак паразитирует более 80 видов гельминтов, около 30 из которых способны заражать человека. Токсокароз - самый распространенный из них - особенно опасен для детей. Личинки токсокары не завершают в организме человека свой обычный цикл развития, а мигрируют по тканям и органам, попадая в легкие, печень, головной мозг, а у детей нередко в глаза. Заразиться можно не только погладив собаку и не помыв руки - яйца гельминтов месяцами сохраняются в почве и песке, где играют дети», - рассказал специалист в беседе с изданием «Газета.ru».

Он подчеркнул, что защита питомца от паразитов важна прежде всего для сохранения здоровья самого владельца.

По словам ветеринара, схему приема оральных антигельминтиков следует выстраивать исходя из образа жизни животного.

«Городская кошка без выхода на улицу - минимум два-три раза в год. Собака на активном выгуле - четыре раза. Охотничья собака, животное, поедающее сырое мясо или контактирующее с бездомными сородичами, - ежемесячно на протяжении всего года», - пояснил Гиззатуллин.

Он посоветовал владельцам применять препараты на основе мильбемицина с празиквантелом, так как они действуют не только на взрослых паразитов в кишечнике, но и на личинок в процессе миграции, которые представляют наибольшую опасность для человека.

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