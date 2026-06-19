21 июня пензенцы зажгут свечи в память о погибших на войне

Общество

21 июня пензенцы зажгут свечи в память о погибших на войне
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В воскресенье, 21 июня, Пенза присоединится к общероссийской акции «Свеча памяти», приуроченной ко Дню памяти и скорби. Как обычно, она состоится у Монумента воинской и трудовой славы.

Все желающие могут прийти и почтить память тех, кто отдал свои жизни за Родину. Рядом с монументом будут ставить зажженные свечи.

Начало мероприятия - в 21:00.

22 июня, в День памяти и скорби, пензенцы могут принять участие в общероссийской акции «Минута молчания». Ее объявят в 12:15.

Время выбрано не случайно: именно в этот момент в 1941 году в эфир вышло правительственное обращение о нападении Германии на СССР.

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