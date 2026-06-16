В Пензе очистили от мусора около 8 млн квадратных метров

В областном центре в месячнике по благоустройству приняли участие более 97 000 человек, в их числе коллективы предприятий и организаций, управляющих компаний, активные горожане, сотрудники МБУ «Пензавтодор».

Месячник завершился 12 июня. 6-го числа проводили общегородской субботник. Уборку приурочили к Дню России.

«Коротко о результатах: убрали почти 7,8 миллиона квадратных метров городских территорий; привлекли больше 1 000 единиц спецтехники; вывезли порядка 21 тысячи кубометров мусора», - рассказал глава Пензы Олег Денисов на своих страницах в социальных сетях.

По его словам, благоустройство территорий продолжат.

Ранее стало известно, что Олег Денисов принял участие в уборке сквера Студенческих Отрядов (Заводской район). Он лично покосил траву на территории.