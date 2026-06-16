В Пензе очистили от мусора около 8 млн квадратных метров

Общество

В Пензе очистили от мусора около 8 млн квадратных метров
Печать
Max

В областном центре в месячнике по благоустройству приняли участие более 97 000 человек, в их числе коллективы предприятий и организаций, управляющих компаний, активные горожане, сотрудники МБУ «Пензавтодор».

В Пензе очистили от мусора около 8 млн квадратных метров

Месячник завершился 12 июня. 6-го числа проводили общегородской субботник. Уборку приурочили к Дню России.

«Коротко о результатах: убрали почти 7,8 миллиона квадратных метров городских территорий; привлекли больше 1 000 единиц спецтехники; вывезли порядка 21 тысячи кубометров мусора», - рассказал глава Пензы Олег Денисов на своих страницах в социальных сетях.

В Пензе очистили от мусора около 8 млн квадратных метров

По его словам, благоустройство территорий продолжат.

В Пензе очистили от мусора около 8 млн квадратных метров

Ранее стало известно, что Олег Денисов принял участие в уборке сквера Студенческих Отрядов (Заводской район). Он лично покосил траву на территории.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мусор уборка благоустройство
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!