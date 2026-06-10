На улице Ягодной в Заре на месяц перекроют участок дороги

Общество

На улице Ягодной в Заре на месяц перекроют участок дороги
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С понедельника, 15 июня, на улице Ягодной в Пензе (Заря) ограничат движение транспорта. Об этом 10-го числа предупредила городская администрация.

С 8:00 окажется недоступным отрезок от дома № 9 до пересечения с Коннозаводской.

На улице Ягодной в Заре на месяц перекроют участок дороги

«Ограничение вводится в связи с проведением мероприятий по реконструкции водопроводной сети», - уточнили в мэрии.

Автомобилистам рекомендовали учитывать эту информацию при планировании маршрута, чтобы не потерять время.

Предполагается, что работы завершатся к 14 июля, тогда участок и откроют для движения.

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