В Пензе жители ГПЗ и Маяка на 2 недели останутся без горячей воды

В Пензе в микрорайонах ГПЗ и Маяк в понедельник, 15 июня, начнется плановый ремонт на сетях, предупредили в ресурсоснабжающей организации.

В связи с этим с 0:00 горячей воды не будет по следующим адресам:

- ул. Антонова, 2, 4а, 5, 5а, 5в, 5г, 5д, 5е, 5л, 5н, 5м, 5о, 5п, 5р, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19б, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 54, 56, 58, 62, 70, 74, 76;

- ул. Ангарская, 11;

- ул. Зарубина, 19, 27;

- ул. Измайлова, 58а, 58а (к. 1), 58а (к. 2), 58а (к. 3), 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 72а, 74, 76, 79, 81, 83;

- ул. Ново-Казанская, 2, 2а, 2Б, 2в, 4, 4Б, 6, 6а, 6Б, 6г, 8, 8Б, 10, 14, 16, 18, 20, 22;

- ул. Стадионная, 1, 2, 3, 4;

- ул. Бумажников, 1, 3, 14/21;

- ул. Парковая, 10;

- ул. Тарханова, 10, 10в, 11, 13, 15;

- ул. Фабричная, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14;

- ул. Баталина, 29, 29а, 29а (к. 1), 31, 32 (к. 5).

Воды также не будет в следующих социальных объектах:

- школа № 77 (корпус 2, ул. Антонова, 72);

- детский сад № 4 «Мозаика» (ул. Антонова, 45а);

- детский сад № 4 «Солнышко» (ул. Антонова, 68);

- детский сад № 57 филиал «Матрешка» (ул. Ново-Казанская, 10Б);

- МАУ «Детское и лечебное питание» (ул. Измайлова, 73);

- ФОК «Маяк» (ул. Стадионная, 4а);

- поликлиника № 4 (ул. Парковая, 3);

- школа № 43 (ул. Парковая, 2);

- стоматологическая поликлиника № 3;

- детская поликлиника № 4;

- ТЮЗ;

- детский сад № 5 «Умка» (ул. Антонова, 13);

- филиал детского сада № 5 «Антошка» (ул. Антонова, 52);

- ФОК «Золотая шайба» (ул. Антонова, 9а);

- школа № 77 (корпус 1, ул. Антонова, 27а);

- ФОК «Олимпийский» (ул. Антонова, 39а);

- детская поликлиника № 4 (филиал на ул. Антонова, 12);

- школа № 80.

Ресурс отключат до полуночи 28 июня.