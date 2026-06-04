Перечислены симптомы у тучного ребенка, которые должны насторожить

Лишний вес у ребенка повышает риск развития сердечно-сосудистых патологий, сахарного диабета, заболеваний суставов, печени и так далее. Специалисты пензенского центра здоровья и медпрофилактики перечислили симптомы у таких детей, которые должны насторожить родителей.

Прежде всего это:

- избыточные жировые отложения и складки, особенно в области живота, лица и верхней части тела;

- повышенный аппетит, непреодолимая тяга к сладкому;

- появление стрий (растяжек);

- преждевременное половое развитие у девочек (увеличение молочных желез и начало менструаций до 8 лет);

- отставание в половом развитии мальчиков, гинекомастия;

- снижение толерантности к физнагрузке (ребенок быстро устает, страдает одышкой даже при обычной активности);

- нарушение дыхания во время сна (апноэ), храп;

- вегетативные нарушения: потливость, холодные конечности, головокружение, обморочные состояния;

- проблемы с кожей: фурункулез, акне, избыточная жирность кожи.

Кроме того, родителям следует отреагировать на появление психологических проблем у ребенка. Речь о снижении самооценки, появлении депрессии и склонности к изоляции.

«Если вы заметили у ребенка несколько из перечисленных симптомов, необходимо обратиться к врачу-педиатру для обследования и консультации», - призвали пензенцев специалисты.

В 2024 году Пензенская область стала лидером среди регионов страны по количеству детей с ожирением. Такое отклонение зарегистрировали у 20,5% юных жителей. В министерстве здравоохранения региона отмечали, что в последние годы количество школьников с лишним весом и ожирением увеличилось в разы, причем среди как учеников начальной школы, так и старшеклассников.