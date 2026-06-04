Перечислены адреса в Заречном, где из-за утечек не будет горячей воды

С 14:00 четверга, 4 июня, в Заречном начнется запуск циркуляции теплоносителя для обеспечения горожан горячей водой.

По данным «ЭнергоПромРесурса», исключением станут дома, где до сих пор сохраняются утечки на сетях.

Они расположены по следующим адресам:

- проспект Мира, 8, 8а, 10, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18/2, 19, 21, 22, 22а, 24, 28, 30, 34/2, 56, 56а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96;

- проспект 30-летия Победы, 4, 4а, 6/17, 9/20, 11, 13, 15, 17, 19, 28, 30, 32, 39, 41, 43, 45;

- ул. Братская, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 18, 20, 21, 21а, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 33а;

- ул. Конституции СССР, 4, 6, 8, 10, 12;

- ул. Спортивная, 1/6, 3, 3а, 5/1;

- ул. Ленина, 2, 4, 6, 8, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 47, 49, 51, 53, 55а, 57, 59, 61, 61а;

- проезд Демакова, 7;

- ул. Строителей, 1, 2, 3, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14;

- ул. Зеленая, 5, 7, 9, 27, 29, 29а, 29Б, 29В, 33;

- ул. Светлая, 1, 1а, 1Б, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 25;

- ул. Комсомольская, 15, 17;

- ул. Ахунская, 2а.

Когда утечки устранят, дома также подключат к циркуляции, заверили ресурсники. Однако конкретные сроки не называются.