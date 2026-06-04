5 июня в центре и 4 микрорайонах Пензы отключат свет

В пятницу, 5 июня, в ряде микрорайонов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Райках, на Пензе-III, Шуисте и Бугровке, а также на улицах Ерик, Советской и Карла Маркса.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Весенняя, 13;

- ул. Горная, 83, 85, 87, 95, 96, 97, 97Б, 100, 100а, 102, 108;

- ул. Жуковского, 65, 70, 72-75, 77-79, 81-85, 87-89, 91, 92, 94, 96, 102;

- ул. Проломная, 30, 33, 33а, 36-38, 40-49, 51, 52, 54-61, 63-79 (нечетные), 85-91 (нечетные);

- Проломный пр-д, 5.

с 9:00 до 16:30 подачу приостановят в дома № 2/13 на Советской и № 28, 28Б на улице Карла Маркса.

С 8:30 до 16:00 ожидаются отключения по адресам:

- 1-й Городищенский пр-д, 1, 3, 4, 5, 7, 8; 2-й Городищенский пр-д, 1, 2, 4-12; 3-й Городищенский пр-д, 1, 3-6, 8;

- Горочный пр-д, 3-6, 8, 8а, 9, 10, 12, 13;

- ул. Ерик, 1, 3, 5, 13, 15, 17;

- ул. Злобина, 2, 10, 20/2, 22/2, 24, 24/1, 26, 28, 28а, 28Б, 30, 30а, 32-38 (четные), 51а;

- ул. Инициативная, 12-18 (четные), 19-25, 27-35, 39, 39/38;

- ул. Касаткина, 10;

- ул. Транспортная, 2, 6-12 (четные), 20-24 (четные), 28-36(четные), 42-60 (четные);

- Транспортный пр-д, 3, 6, 11;

- Транспортный пер., 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16-20;

- ул. Астраханская, 5, 7, 9, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 31-35, 37-43, 46-52, 54-58, 61, 62, 64-70, 72, 74, 76;

- ул. Колхозная, 96, 48, 48Б, 50-61, 63-80, 82, 84, 86, 88, 92, 98-110 (четные);

- пр-д Ломоносова, 9-29;

- 1-й пр-д Макаренко, 1, 1а;

- ул. Озерная, 40-57, 59-71, 73, 73а, 75-79, 81-105 (нечетные);

- ул. Проезжая, 4, 6;

- 2-й Проезжий пр-д, 1-5, 7, 9, з/у 2494;

- 1-й пр-д Расковой, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11-17, 19; 2-й пр-д Расковой, 1-10, 12-16, 18;

- ул. Расковой, 1, 3, 6-13, 15, 17;

- ул. Светлополянская, стр. 2, 42, 56, 66.

С 13:00 до 15:30:

- Большая Бугровка, 49Б, 65Б;

- ул. Брянская, 21;

- пр-д Будашкина, 1-16, 18, 20, 24, 26;

- ул. Гастелло, 20-28 (четные), 29-57, 59, 59а, 61, 63-69;

- пр-д Маресьева, 20-26 (четные);

- ул. Маресьева, 34-57, 59-83, 85, 87;

- ул. Островского, 4-115;

- ул. Средняя, 89-97 (нечетные), 103-111 (нечетные);

- ул. Сурикова, 2, 4-29, 31, 32, 35, 37, стр. 38, 39, 41, 43, 45, 47, стр. 53, 55;

- пр-д Челюскина, 5, 7;

- ул. Челюскина, 1-7, 9-18, 18а, 20, 21, 24, 31, 33, 35, 37, 37а, стр. 39.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.