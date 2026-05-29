В Вознесенском соборе Кузнецка споют на мордовском и чувашском языках

В понедельник, 1 июня, в День Святого Духа, жителей Кузнецка пригласили в Вознесенский кафедральный собор на архиерейское богослужение. В нем примут участие православные представители национальных культур.

Литургию возглавит епископ Кузнецкий и Никольский Назарий.

«Будут четыре хора: Вознесенского кафедрального собора, Семейный хор «Созвучие» Кузнецка, хор Неверкинского благочиния (чуваши) и хор Сосновоборского благочиния (мордва). Они исполнят богослужебные песнопения на церковнославянском, чувашском и мордовском языках», - рассказали в Кузнецкой епархии.

Начало литургии - в 8:00.

После нее на соборной площади и в здании духовно-просветительского центра организуют праздничную программу. Гостей угостят чаем и кашей.

Такое мероприятие в городе пройдет впервые.

«Приветствуется присутствие на службе в национальных одеждах», - добавили в епархии.

