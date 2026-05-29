Губернатору показали первый в РФ тренажер по управлению БПЛА

В Пензенской области на полигоне Росгвардии при поддержке правительства и регионального отделения партии «Единая Россия» состоялcя открытый турнир по дрон-рейсингу. В нем приняли участие сотрудники региональных подразделений ОМОН и СОБР, бойцы отряда «Тигр» и представители регионального отделения «Молодой гвардии Единой России».

Губернатор Олег Мельниченко поблагодарил руководителя управления Росгвардии Павла Пучкова за организацию турнира.

«Каждый пролет дрона, каждый точный маневр - это напоминание о том, как важны сегодня навыки работы с беспилотными системами. Технологии меняют облик современной армии и силовых структур. Тот, кто быстрее и точнее, тот и выигрывает на поле боя, спасает жизни своих товарищей и приближает победу. Именно поэтому регион делает ставку на развитие технологических и инженерных кружков, лабораторий, информационных и противодронных технологий. Эти соревнования - лучший экзамен на прочность, реакцию и стратегическое мышление», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Соревнования включали в себя отработку навыков управления БПЛА на виртуальной трассе - на техническом симуляторе, практические полеты и «дуэль дронов» среди лучших пилотов. Победители получили ценные подарки, кубки, медали и грамоты.

Губернатору показали первый отечественный тренажер по управлению БПЛА, созданный на пензенском предприятии.

«Он включает не только симулятор полета, но и теоретический курс по подготовке и обслуживанию беспилотника. Теория максимально соединяется с практикой, учитываются все реальные параметры, включая погодные условия и время суток», - написал Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Губернатор поставил задачу продемонстрировать тренажер в Москве, чтобы разработка получила дальнейшее развитие.