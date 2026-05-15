Ситуация с затоплением насосной станции в Пензе может повториться

Затопление насосной станции на улице Щербакова в Пензе и последствия этого могут повториться, предупредил депутатов гордумы управляющий директор Горводоканала Герасим Родин на заседании в четверг, 14 мая.

Станцию затопило после ливня, случившегося 20 апреля. Вода пришла со стоянки «Коллажа». На ее откачку и замену оборудования понадобилось двое суток. В результате магистральные и квартальные коллекторы встали на подпор (оказался повышен уровень воды), работали в аварийном режиме. Итоги видит вся Пенза: перестал функционировать коллектор на улице Строителей, стоки переключили, другие коллекторы не справились, и появились провалы на проспекте Победы и улице Лозицкой.

По словам Герасима Родина, чтобы такое не повторилось, нужно что-то делать с самим «Коллажем».

«Там ситуация очень непростая, и ею необходимо заниматься. Ручей, который взяли в каменный мешок так называемый, этот коллектор 2000-й, - он заилен на 70%. Это не просто слова: когда у нас врезался застройщик, на улице Щербакова он пробурил этот коллектор (получил для этого технические условия от «Коллажа», заплатил за них). Коллектор на 70% забит песком и заиленный», - сообщил управляющий директор Горводоканала.

Он подчеркнул: с того момента, как был построен «Коллаж», коллектор ни разу не обслуживали и не чистили.

«Калибр действительно серьезный, его трудно промыть. Но у нас такие калибры тоже есть, где такие диаметры. Вспомните, улица Урицкого: раньше после каждого дождя набережная вся всплывала, крышки поднимались. Мы наняли подрядчиков, к нам приехали из Санкт-Петербурга с вакуумным экскаватором и полностью его вычистили. Сейчас никакой ливень нам не страшен в этом вопросе, все функционирует, работает. Необходимо таким же образом и там (у «Коллажа». - Прим. ред.) поступить, потому что средства они собирают за подключение, то есть признали, что это их ливневый коллектор», - заявил Герасим Родин.

Он добавил: еще одной причиной затопления стало прекращение работы насосного оборудования у «Коллажа», предназначенного для откачки ливневых стоков с парковки.

«Оно остановилось в аварию и не было запущено. Как только они его запустили, уже через сутки, сразу в районе красивых домиков деревянных, которые там стоят, образовалась воронка, и вся вода, которая была на парковке, ушла. И после этого только мы смогли хотя бы попасть в свою насосную станцию», - рассказал Родин.

В заключение управляющий директор Горводоканала дал неблагоприятный прогноз. «Они [в «Коллаже»] ссылаются на то, что сам ручей, который дальше открытым способом идет по так называемой улице Гидроударной и уходит под проспект Победы, заилен и завален какими-то вещами. Но я констатирую факт: любой такой же дождь - и получится все то же самое, если не предпринять никаких действий. Мы, к сожалению, на это повлиять не можем», - подытожил Родин.