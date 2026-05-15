Превышение до 10%: продлить выплату пособия можно только 1 раз

В Пензенской области автоматически пересмотрят все принятые ранее отказы многодетным семьям в назначении единого пособия. Речь идет о ситуациях, когда совместный доход превышал прожиточный минимум (ПМ), установленный в регионе, на сумму до 10%.

Правила расчета были скорректированы в апреле Правительством РФ.

Так как ПМ в Пензенской области составляет 15 909 рублей в месяц на каждого члена семьи, на выплату могут рассчитывать те, чей доход составляет не более 17 499,90 рубля на 1 человека.

«При этом превышение дохода должно быть единственной причиной, препятствующей назначению», - подчеркнули в Отделении СФР по Пензенской области.

Повторно обращаться с заявлением не нужно, пособие начислят за период с 1 января 2026 года. Оно составит 7 716 рублей.

«Право на проактивный пересмотр предоставляется единожды за весь период получения пособия (до достижения младшим ребенком 17 лет). Это означает, что семья может воспользоваться возможностью продления выплаты при превышении среднедушевого дохода не более чем на 10% только 1 раз. При следующем продлении будет действовать общий порядок расчета доходов», - предупредили в СФР.

Специалисты обратили особое внимание на то, что автоматический пересмотр возможен только для заявлений, поданных либо в период последнего месяца, за который выплачивалось пособие, либо в течение 3 месяцев после завершения выплат.