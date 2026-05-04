В Пензе детсад получил крупный штраф после приема в штат иностранки

В Пензе детский сад привлекли к административной ответственности после приема в штат иностранки.

Женщина устроилась в дошкольное учреждение кухонным работником в марте 2025 года. По закону руководство должно было в течение 3 дней с даты заключения договора предоставить соответствующие данные в региональное УМВД РФ, но не сделало этого.

Факт был выявлен в феврале 2026-го во время внеплановой документарной проверки.

При рассмотрении дела представитель детсада признал вину в правонарушении и попросил назначить наказание в виде предупреждения, так как никаких негативных последствий не возникло.

Тем не менее Октябрьский районный суд постановил оштрафовать учреждение на 200 000 рублей.

На решение была подана апелляция, однако жалобу оставили без удовлетворения, сообщили в Пензенском областном суде.