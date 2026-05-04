В Пензе детсад получил крупный штраф после приема в штат иностранки

Общество

В Пензе детсад получил крупный штраф после приема в штат иностранки
Печать
Max

В Пензе детский сад привлекли к административной ответственности после приема в штат иностранки.

Женщина устроилась в дошкольное учреждение кухонным работником в марте 2025 года. По закону руководство должно было в течение 3 дней с даты заключения договора предоставить соответствующие данные в региональное УМВД РФ, но не сделало этого.

Факт был выявлен в феврале 2026-го во время внеплановой документарной проверки.

При рассмотрении дела представитель детсада признал вину в правонарушении и попросил назначить наказание в виде предупреждения, так как никаких негативных последствий не возникло.

Тем не менее Октябрьский районный суд постановил оштрафовать учреждение на 200 000 рублей.

На решение была подана апелляция, однако жалобу оставили без удовлетворения, сообщили в Пензенском областном суде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
детсад суд иностранец
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!