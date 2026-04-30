С 1 мая изменится порядок снятия с регистрационного учета

В пятницу, 1 мая, в России вступят в силу обновленные нормативные акты, регулирующие процедуру снятия граждан с регистрационного учета. Введенные изменения упростят и ускорят этот процесс.

Главная цель новых правил - снижение количества фиктивных прописок, которые россияне нередко используют для незаконного получения льгот или уклонения от уплаты налогов, других обязательных платежей.

В этом случае с учета снимут по результатам проверки, получив сведения из административных или уголовных дел, подтверждающих фиктивность регистрации.

Также нововведение будет важно для граждан, которые хотят выписать бывших супругов, родственников, совершеннолетних детей, давно проживающих отдельно.

Сейчас факт длительного отсутствия жильца приходится доказывать через суд, собирая большой объем доказательств. С 1 мая владельцу имущества или иному заинтересованному человеку достаточно будет предъявить свидетельства соседей, документы УК или ТСЖ, платежные документы или другие подтверждающие бумаги.

После решения суда снять гражданина с учета можно будет через МФЦ или подразделения МВД.