Пензенцы сэкономили уже более 5 млн рублей, оплачивая проезд смартфоном

С начала весны у жителей Пензенской области есть возможность экономить в общественном транспорте: до 30 июня включительно при оплате поездок загруженной в смартфон банковской картой национальной платежной системы «Мир» их стоимость снижается на 7 рублей.

Скидка применяется автоматически - достаточно приложить свой телефон с загруженной в него картой «Мир» к валидатору и дождаться списания средств. Для этого не требуется подключения к интернету.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно добавить данные своей банковской карты в один из мобильных платежных сервисов. Например, это может быть созданное специально для держателей национальных карт приложение Mir Pay. Сервис доступен на смартфонах с операционной системой Android.

«Жители Пензенской области уже успели оценить удобство технологии бесконтактной оплаты проезда в транспорте и значительно сократили ежедневные расходы на поездки - на сегодняшний день пассажиры региона уже сэкономили более 5 млн рублей. Кроме того, использование Mir Pay и аналогичных сервисов позволяет оплачивать проезд максимально просто - достаточно всего одного касания смартфона, при этом возможность доступна, даже если отсутствует подключение к интернету», - рассказала директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

«Акция будет действовать по 30 июня 2026 года включительно. В это время абсолютно каждый пассажир сможет сэкономить 7 рублей от стоимости проезда в 7 троллейбусных маршрутах (№ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 105) и 9 маршрутах, обслуживаемых автобусами большой вместимости (№ 54, 66, 70, 82с, 93, 130, 134, 149, 165)», - уточнил начальник управления транспорта областного министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Артур Абасов.

Платежная система «Мир» - российская национальная платежная система. Ее участниками являются более 220 банков, которые осуществляют прием и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. Более 210 банков занимаются эмиссией карт «Мир». Выдано свыше 490 млн карт. Их держатели могут получать различные преимущества, в том числе кешбэк за оплату покупок партнеров и др.

