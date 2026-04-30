Обнародован график приема бойцов СВО и членов их семей в мае

Администрация Пензы обнародовала график личных приема участников СВО и членов их семей в мае.

Всего запланировано 4 встречи. Они пройдут по четвергам, 7, 14, 21 и 28 мая. Посетителей ждут в 15:00 в кабинете 129 на площади Маршала Жукова, 4.

Необходимо предварительно записаться по номеру 70-03-73 (доб. 2515). Звонки принимают по будням с 9:00 до 17:00.

Проект «Центр помощи по вопросам СВО» запустили в сентябре 2023 года. Он предусматривает проведение личных приемов бойцов и членов их семей.

С посетителями общаются заместитель главы администрации города, представители военных комиссариатов, управления образования, социального управления, центра занятости населения и учреждений здравоохранения, перечислили в мэрии.