На участке улицы Антонова в Пензе будет работать светофор

С 29 апреля на участке дороги, соединяющей улицы Антонова и Измайлова (около церкви), вводится светофорное регулирование.

Об этом предупредили в городском управлении ЖКХ.

В ведомстве пояснили, что изменения продиктованы необходимостью повышения безопасности дорожного движения.

Сотрудники специализированной организации проведут мониторинг на ГПЗ на предмет заторов. При необходимости режим регулировки скорректируют.

В УЖКХ обратились к водителям и пешеходам с просьбой быть предельно внимательными, соблюдать требования сигналов светофора и заранее снижать скорость до безопасного порога.