Тренажер в Ахунах, на котором пострадал ребенок, назвали исправным

Общество

Печать
Max

В Ахунах проверили тренажер на тропе здоровья после сообщения в Сети о ребенке, получившем на нем травму. Об этом на сессии гордумы в пятницу, 24 апреля, сообщил глава городского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Владимир Агапов.

«В тот же день проверили этот тренажер, он абсолютно исправен. Директор спортивной школы лично проверил его на себе. Естественно, краска где-то там слезла. Таких тренажеров, которые могут нанести увечья несовершеннолетнему, сейчас там нет», - сообщил Агапов.

Он выразил сомнение в достоверности размещенного сообщения.

Чиновник отметил, что на обновление тренажеров на тропе здоровья в Ахунах требуется порядка 4 млн рублей. Таких средств у спортивной школы № 4, которая отвечает за них, нет.

Депутат Елена Падалкина предложила заменить оборудование по программе исполнения наказов избирателей.

Сообщение о том, что девочка пострадала, когда попыталась воспользоваться тренажером, появилось 17 апреля. По словам матери, железная деталь ударила ребенка по лицу.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
травма ремонт ахуны
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!