Тренажер в Ахунах, на котором пострадал ребенок, назвали исправным

В Ахунах проверили тренажер на тропе здоровья после сообщения в Сети о ребенке, получившем на нем травму. Об этом на сессии гордумы в пятницу, 24 апреля, сообщил глава городского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Владимир Агапов.

«В тот же день проверили этот тренажер, он абсолютно исправен. Директор спортивной школы лично проверил его на себе. Естественно, краска где-то там слезла. Таких тренажеров, которые могут нанести увечья несовершеннолетнему, сейчас там нет», - сообщил Агапов.

Он выразил сомнение в достоверности размещенного сообщения.

Чиновник отметил, что на обновление тренажеров на тропе здоровья в Ахунах требуется порядка 4 млн рублей. Таких средств у спортивной школы № 4, которая отвечает за них, нет.

Депутат Елена Падалкина предложила заменить оборудование по программе исполнения наказов избирателей.

Сообщение о том, что девочка пострадала, когда попыталась воспользоваться тренажером, появилось 17 апреля. По словам матери, железная деталь ударила ребенка по лицу.