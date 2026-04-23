Террорист в колледже и БПЛА у детсада: видео с учений в Пензе

Общество

Террорист в колледже и БПЛА у детсада: видео с учений в Пензе
В среду, 22 апреля, в Пензенском колледже информационных и промышленных технологий сотрудники Росгвардии и УМВД обезвредили условного террориста. Во время проведения операции студенты укрывались за баррикадами из парт.

Террорист в колледже и БПЛА у детсада: видео с учений в Пензе

На втором этапе личные вещи подозреваемого, в том числе рюкзак, обследовал кинолог. В то же время персонал учебного заведения эвакуировал учащихся.

Террорист в колледже и БПЛА у детсада: видео с учений в Пензе Террорист в колледже и БПЛА у детсада: видео с учений в Пензе

В финале пожарные подразделения ликвидировали условное возгорание и приняли меры к спасению пострадавших.

Террорист в колледже и БПЛА у детсада: видео с учений в Пензе

Также учения прошли в пензенском детском саду № 142 - здесь отработали сценарий приземления БПЛА.

Террорист в колледже и БПЛА у детсада: видео с учений в Пензе

Росгвардейцы оказали первую помощь условно пострадавшему охраннику и вместе с полицейскими оцепили территорию. Воспитатели увели детей в безопасное место.

