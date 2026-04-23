Православные пензенцы отправили продукты бойцам в зоне СВО

Прихожане православных храмов Пензенской области собрали гуманитарную помощь для бойцов в зоне СВО. Им отправили больше 3,5 тонны груза.

В прифронтовой город Валуйки, где действует православное сестричество, оказывающее поддержку военнослужащим группы «Север», отвезли продукты (сало, кофе, сладости, консервы), одежду, обувь, маскировочные сети, строительные инструменты, одеяла.

Также туда направили большое количество блиндажных свечей, изготовленных прихожанами пензенского храма в честь иконы Божией Матери «Призри на Смирение» (ул. Зеленодольская), и 240 пасхальных куличей, большую часть которых испекли сестры Троицкого монастыря (ул. Кирова).

Из Никольского храма в селе Чаадаевка в зону СВО отвезли гуманитарную помощь бойцам, находящимся на линии соприкосновения и в прифронтовых госпиталях.

На этот раз в нее вошли 16 коробок сухих супов (по 250 порций в каждой), средства личной гигиены, носки, нижнее белье, окопные свечи и сладости, сообщили в епархии.

