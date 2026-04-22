С 1 мая между Пензой и Каменкой пустят дополнительные поезда

С 1 мая между Пензой и Каменкой пустят дополнительные поезда
С 1 мая для жителей региона назначат 4 дополнительных пригородных поезда, которые будут курсировать между станциями Пенза-I и Белинская (Каменка).

Такое решение принято из-за высокой востребованности данного направления в летнем сезоне 2025 года, уточнили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Поезда будут ходить по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям по следующему графику:

- № 7243 Пенза-I (отправление в 6:51) - Белинская (прибытие в 8:27);

- № 7248 Белинская (отправление в 8:42) - Пенза-I (прибытие в 10:15);

- № 7249 Пенза-I (отправление в 17:25) - Белинская (прибытие в 19:03);

- № 7250 Белинская (отправление в 19:15) - Пенза-I (прибытие в 20:47).

Обслуживать пассажиров будут рельсовые автобусы «Орлан».

