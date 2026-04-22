Названо число ветеранов, получивших в Пензенской области выплату к 9 Мая

Ежегодную выплату ко Дню Победы в Пензенской области получили 32 ветерана. В прошлом году ее выдали 49 жителям региона.

Сумма выплаты - 10 000 рублей. Ее назначили в беззаявительном порядке по имеющимся в Отделении СФР по Пензенской области данным.

Деньги пришли ветеранам вместе с пенсией в апреле в установленные им даты доставки.

Выплата назначается ветеранам, которые во время Великой Отечественной войны несли службу в действующей армии или получили инвалидность в результате ранения, контузии, увечья либо заболевания в районах боевых действий.

Также ее предоставляют за участие в боевых операциях в ходе Великой Отечественной войны, выполнение специальных заданий в воинских частях действующей армии и в тылу противника или на территориях иностранных государств и по некоторым другим основаниям, напомнили в Отделении СФР по Пензенской области.