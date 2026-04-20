В Пензе на учениях из условного пожара спасли троих человек

В Пензе на учениях из условного пожара спасли троих человек
В Пензе прошли совместные пожарно-тактические занятия сотрудников областного управления Росгвардии и регионального ГУ МЧС России.

В Пензе на учениях из условного пожара спасли троих человек

По легенде возгорание началось в одном из кабинетов на 3-м этаже центра лицензионно-разрешительной работы. Согласно одной из вводных, 3 человека не смогли самостоятельно эвакуироваться из помещения.

В Пензе на учениях из условного пожара спасли троих человек

Прибывшие к месту происшествия пожарные расчеты быстро провели разведку и приступили к спасению людей и тушению пожара.

В Пензе на учениях из условного пожара спасли троих человек

Пострадавших эвакуировали при помощи автолестницы, канатно-спускового устройства и самоспасателя.

В Пензе на учениях из условного пожара спасли троих человек

«Экстренное реагирование, эвакуация и взаимодействие служб были осуществлены в строгом соответствии с установленными нормативами», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Заместитель начальника ГУ МЧС Сергей Севостьянов отметил, что действия участников учений получили положительную оценку.

