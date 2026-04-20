В Кузнецке открыли парту Героя в честь 2 погибших бойцов

В Кузнецке в школе № 6 имени защитников Донбасса торжественно открыли парту Героя. Ее посвятили участникам спецоперации Руслану Хмырову и Виктору Кузнецову, погибшим в зоне боевых действий.

В церемонии приняли участие родные и близкие героев. Директор школы Татьяна Корпачан поблагодарила семьи за воспитание настоящих защитников Отечества.

«Обучающиеся шестых классов с гордостью приняли именные таблички для кабинетов и возложили к партам алые гвоздики, обещая чтить подвиг выпускников своей учебой и достойным поведением», - рассказали в администрации Кузнецка.

Школьники в знак признательности подготовили творческие номера - прочли трогательные стихи и спели песню. Память бойцов почтили минутой молчания.

В феврале 2025-го в том же учебном заведении торжественно открыли Парту Героя, посвященную 2 выпускникам, также погибшим в зоне СВО: 27-летнему Егору Кураеву и 42-летнему Дмитрию Кузнецову.