Эксперт по этикету посоветовала не рассылать картинки на Пасху

Поздравлять близких с праздниками, в том числе с Пасхой, надо лично или по телефону, а рассылка открыток в мессенджерах - это спам, заявила эксперт по этикету Екатерина Богачева изданию «Говорит Москва».

«Это такая распространенная форма, мы довольно часто это получаем. Однако, с точки зрения правил этикета, это не совсем верно, потому что, как правило, пользователи просто отправляют картинку, но не добавляют ничего личного. И вот с точки зрения этикета подобные сообщения - это спам», - заявила она.

Эксперт рекомендовала подбирать для каждого индивидуально подходящие слова, даже если их будет немного.

«Они будут теплые, и они будут про конкретного человека, чтобы тот, кто получит от нас это сообщение, чувствовал тепло человеческого общения. Лучше поздравить по телефону или записать видео», - посоветовала Екатерина Богачева.

Идеальным вариантом станет личная встреча, если такая возможность есть.