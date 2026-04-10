Названо время освящения куличей и раздачи благодатного огня в Пензе

Православных пензенцев пригласили на пасхальные богослужения в Спасском кафедральном соборе, которые возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Служба начнется в 23:30 субботы, 11 апреля, в полночь пройдет крестный ход. Богослужение продлится около трех часов.

12-го числа в 16:00 состоится Великая вечеря, которая продлится 40 минут. На этом богослужении будут присутствовать архиереи митрополии и священники епархии, которые в пасхальную ночь служили в других храмах.

Предполагается, что перед Великой вечерей в Спасский собор доставят благодатный огонь. Верующим раздадут его после окончания службы. А с 13 апреля получить святыню можно будет во всех храмах епархии.

В Спасском соборе куличи освятят 11 апреля с 11:00 до 19:00, сообщили в Пензенской епархии.

