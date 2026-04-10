Более 1 300 пензенских пар подали электронное заявление в ЗАГС

В Пензенской области за январь - март более 1 300 пар подали электронное заявление в ЗАГС, сообщили в минцифры региона.

Для этого жених или невеста воспользовались специальным сервисом на сайте госуслуг. Там можно выбрать удобное время для регистрации и отправить предложение о свадьбе.

Госпошлину оплачивает кто-то один из пары.

«Согласовать заявление и оплатить пошлину нужно в течение 24 часов, иначе дату и время придется выбирать заново», - предупредили в министерстве.

В ведомстве отметили, что заявление в ЗАГС онлайн становится все более востребованным у пензенцев. В прошлом году такой услугой воспользовались 2 570 пар.

свадьба загс интернет
 
 
 
 
 

