На улице Воровского в Пензе начали сносить многоквартирный дом

На улице Воровского в Пензе приступили к сносу двухэтажного многоквартирного дома № 20 1958 года постройки.

Здание было признано аварийным, из него расселили 39 человек. Последнее жилое помещение освободилось в январе 2025 года.

«Разбор дома будет проводиться поэтапно в рамках заключенного муниципального контракта. Подрядчик уже приступил к демонтажу крыши и стен, расчистке участка от строительного мусора», - рассказал замначальника Управления ЖКХ г. Пензы Александр Савенков.

Так как поблизости расположены образовательные объекты, работы по сносу здания решено вести в выходные дни.

Разборка должна завершиться в течение двух месяцев, уточнили в городской администрации.