На ул. Клары Цеткин в Пензе начался ремонт дороги

На улице Клары Цеткин в Пензе (Шуист) начался ремонт дороги. О старте работ во вторник, 7 апреля, сообщил глава города Олег Денисов.

Речь идет об отрезке от Чапаева до Долгорукова площадью около 17 000 кв. м.

Специалисты «Пензавтодора» приступили к фрезеровке старого покрытия. Затем они заменят бордюры и восстановят канализационные колодцы.

«После подготовительных мероприятий рабочие уложат 2 слоя асфальтобетона - выравнивающий и финишный», - уточнил Олег Денисов на своих страницах в соцсетях.

В целом за лето планируется привести в порядок 19 участков общей площадью 335 000 кв. м, выполнить ямочный ремонт разными способами на 15 000 кв. м.