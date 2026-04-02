В центре Пензы перекроют движение из-за акции «Марш здоровья»

В субботу, 4 апреля, для проведения акции «Марш здоровья» (0+) в центре Пензы перекроют движение. Об этом предупредило городское управление ЖКХ.

С 12:00 и до окончания шествия для водителей окажутся недоступными следующие участки:

- ул. Максима Горького - от Володарского до Кирова;

- ул. Кураева - от Володарского до Кирова;

- ул. Карла Маркса - от Володарского/Советской до Кирова.

Акция «Марш здоровья» начнется в 11:00 у областного драмтеатра на Московской. Здесь откроют тематические площадки, организуют массовую зарядку.

Затем состоится шествие, колонна будет двигаться по пешеходной улице до Соборной площади в технике оздоровительной ходьбы, протяженность маршрута составит около 2 км.