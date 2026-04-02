Стало известно, кто первым пострадал от укуса клеща в регионе

В Роспотребнадзоре рассказали подробности о первом зарегистрированном случае укуса клеща в области.

Как оказалось, помощь медиков потребовалась ребенку 2014 года рождения из Пензы. Членистоногое присосалось к нему 30 марта в Башмаковском районе.

«В отношении обратившегося приняты стандартные меры профилактики», - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Таким образом, с 30 марта в Пензенской области официально начался сезон активности клещей.

В 2025-м первый укус зафиксировали на три недели раньше, 9 марта, последний - 2 декабря; в 2024-м - 21 марта и 5 ноября соответственно.