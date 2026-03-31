В Пензе рассказали о порядке подачи заявления на путевку в летний лагерь

В среду, 1 апреля, в 9:00 стартует прием заявлений на путевку в детский оздоровительный лагерь. Алгоритм действий остался тем же, что был в 2025-м, сообщили в администрации Пензы.

В первую очередь родителю следует зарегистрироваться на портале госуслуг и подтвердить учетную запись в МФЦ или через приложение банка.

Далее в личном кабинете нужно выбрать услугу «Организация отдыха детей в каникулярное время» либо перейти по ссылке.

На следующем этапе формируется заявление. Требуется заполнить все поля в электронной форме и указать сведения о заявителе и ребенке; лагерь; период отдыха; уполномоченный орган по организации отдыха в выбранном лагере («Строитель» и «Юность» относятся к управлению образования, «Заря», «Белка», «Солнечная долина», «Сосновый бор», лагеря на базе санаториев «Нива» и «Надежда» - к комитету по физкультуре, спорту и молодежной политике); способ получения результата рассмотрения заявления.

Затем нужно отправить документ в уполномоченный орган, дождаться решения (не более 6 рабочих дней после получения заявления), прийти в назначенный день и время, заключить договор с оздоровительной организацией, внести плату и получить путевку.

«Гражданам, имеющим право на внеочередное или первоочередное получение путевки в загородные детские лагеря в соответствии с федеральным законодательством, необходимо подать заявление на портале «Госуслуги» в общем порядке, затем обратиться в уполномоченные органы лично с документами, подтверждающими данное право, в первый день заявочной кампании – 1 апреля», - добавили в администрации.

Ранее сообщалось, что стоимость бюджетной путевки на 1 смену составит 26 654 рубля: родителям нужно внести 6 674, остальное покроет региональный бюджет. Для сравнения: в прошлом году родительская плата равнялась 6 416 рублям при общей стоимости путевки 25 628 рублей.