Пензенец заметил, что на парковке у вокзала нет мест для инвалидов

На новой парковке на Привокзальной площади в Пензе нет специальных мест для инвалидов. Но стоянка для этой категории граждан все равно будет бесплатной.

Пензенец в соцсети «ВКонтакте» обратил внимание на отсутствие на территории у вокзала разметки «Места для инвалидов». «Это прямое нарушение законодательства», - высказал он мнение.

Обращение мужчины заметил представитель городского управления ЖКХ.

«На Привокзальной площади созданы специальные условия для людей с ограниченными возможностями. Все номера, внесенные в официальный реестр инвалидов, могут бесплатно парковаться, как это и предусмотрено действующим законодательством», - сообщил он.

После ремонта Привокзальной площади парковка на ней стала платной. Стоимость 1 часа составляет 50 рублей, первые 40 минут предоставляются бесплатно.